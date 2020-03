Dax und EuroStoxx rutschen ins Minus - Dow grenzt Gewinne ein

Die wichtigsten europäischen Aktienindizes sind nach der US-Börseneröffnung am Dienstagnachmittag unter Druck gekommen und ins Minus gedreht. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex Dax 0,28 Prozent tiefer, nachdem er am späten Vormittag noch um fast 4 Prozent in die Höhe geschnellt war. Das europäische Börsenbarometer EuroStoxx 50 verlor zuletzt 0,38 Prozent. Damit ist die Erholung von dem Börsencrash am Montag wieder verpufft.