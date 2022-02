Deutsche Anleihen-Rendite auf höchstem Stand seit Frühjahr 2019

Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nach überraschend hohen Inflationsdaten aus der Eurozone unter Druck geraten. Am Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 168,69 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit bis zu 0,05 Prozent und damit so hoch wie seit Frühjahr 2019 nicht mehr.