Dow und Nasdaq reagieren negativ auf US-Zinsentscheid

Die US-Börsen haben am Mittwoch negativ auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed reagiert. Während der Leitindex Dow Jones Industrial kurzzeitig ins Minus rutschte und zuletzt lediglich ein Plus von 0,10 Prozent auf 33'577,57 Punkte behauptete, dämmte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 bei 13'568,00 Zählern sein Plus auf rund 0,8 Prozent ein.