Europaweiter Kursrutsch verschärft sich - Corona-Sorgen belasten

Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben im Tagesverlauf am Montag ihre Verluste massiv ausgeweitet. In Erwartung schwach startender US-Börsen sackte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zuletzt um 2,5 Prozent auf 3934,06 Punkte ab. Das italienische Börsenbarometer FTSE MIB knickte gar um 3,4 Prozent ein. Börsianer verwiesen auf die Furcht der Anleger vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in vielen Ländern der Welt. Die Entwicklung gefährde die globale Wirtschaftserholung.