Goldpreis fällt unter 1700 Dollar - Silber auf tiefstem Stand seit zwei Jahren

Der Goldpreis hat am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Tage fortgesetzt und ist unter die Marke von 1700 US-Dollar gefallen. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen setzte die Preise für Edelmetalle erneut unter Druck. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) Gold an der Börse in London für 1695 Dollar gehandelt und damit etwa 16 Dollar niedriger als am Vortag. Seit etwa einer Woche steht der Goldpreis unter Verkaufsdruck und ist in dieser Zeit um mehr als 60 Dollar gesunken.