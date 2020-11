Goldpreis sinkt nach Meldungen zu Corona-Impfstoff

Am Montag haben Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff an den Finanzmärkten für steigende Risikofreude gesorgt und vergleichsweise sichere Anlagen wie Gold stark belastet. Im Mittagshandel ist der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London in kurzer Zeit um mehr als drei Prozent eingebrochen. Die Notierung rutschte unter die Marke von 1900 US-Dollar bis auf 1889 Dollar. Zuvor hatten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer vielversprechende Daten zu einem Corona-Impfstoff veröffentlicht.