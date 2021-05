Goldpreis steigt erstmals seit Februar über 1800 US-Dollar

Der Goldpreis ist am Donnerstag über 1800 Dollar gestiegen. Der Preis legte an der Börse in London am späten Nachmittag um 31 US-Dollar auf 1818 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zu. Dies ist der höchste Stand seit Mitte Februar. Im März war der Preis für das Edelmetall noch bis auf 1676 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Sommer. In Euro gerechnet kostete die Feinunze zuletzt 1505 Euro.