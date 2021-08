Die Familien-Holding Agache Group des Milliardärs und LVMH-Chefs Bernard Arnault trennt sich von ihrem verbliebenen Anteil am Supermarktkonzern Carrefour . Die rund 5,7 Prozent des Aktienkapitals sollen auf dem Weg einer beschleunigten Platzierung an Investoren verkauft werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am frühen Dienstagabend unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtete.