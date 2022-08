----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG GEHT WEITER - Der Dax dürfte sich am Tag des beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole zunächst weiter stabilisieren. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein leichtes Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 13 273 Punkte. Zur Marke von 13 000 Punkten, der er im Vortagstief bis auf 85 Punkte nahe gekommen war, baut er damit wieder etwas Puffer auf. In den USA und Asien zeigte sich eine vergleichbare Entwicklung. Die Märkte warten auf Eindrücke von der mehrtägigen Konferenz in Jackson Hole, die am Donnerstag eingeläutet wird. Im Zentrum der Debatte steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag auf der Agenda steht. Die aktuellen Inflationsdaten üben weiterhin einen grossen Handlungsdruck auf die Fed aus, schrieb etwa die NordLB. Zuvor beschäftigt am Donnerstag aber auch der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex die Anleger an der Frankfurter Börse.

USA: - MODERATE GEWINNE - Einen Tag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole haben sich die Anleger an den US-Börsen nur vorsichtig aus der Deckung getraut. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Mittwoch zum Handelsende 0,18 Prozent auf 32 969,23 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4140,77 Punkte hoch und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,28 Prozent auf 12 917,86 Zähler zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,2 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands zog um 0,4 Prozent an. Die Führung in Peking kündigte weitere Milliardenhilfen an, um die schwächelnde Wirtschaft des Landes zu stabilisieren.

DAX 13220,06 +0,20% XDAX 13209,51 +0,45% EuroSTOXX 50 3667,46 +0,41% Stoxx50 3646,02 +0,25% DJIA 32969,23 +0,18% S&P 500 4140,77 +0,29% NASDAQ 100 12917,86 +0,28%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 150,44 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0004 +0,37% USD/Yen 136,55 -0,42% Euro/Yen 136,61 -0,05%

ROHÖL:

Brent 101,83 +0,61 USD WTI 95,34 +0,45 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.50 Uhr: - US-Videospielhändler Gamestop will viele Beschäftigte mit Aktienbeteiligungen und Gehaltserhöhungen bei Laune halten, um sich wieder stärker auf das Geschäft in Läden vor Ort zu fokussieren, WSJ - Japanische Konzerne Mitsubishi und Mitsui wollen in russischem Flüssiggasprojekt Sakhalin-2 nach dessen Umstrukturierung durch Moskau vertreten bleiben, Nikkei - Japanische Finanzaufseher stellen Team zusammen, um Wirtschaftsprüfer unter die Lupe zu nehmen, Nikkei - Wall-Street-Banken suchen nach juristischen Wegen, um stärkerer Besteuerung von Aktienrückkäufen zu entgehen, FT - Investor Lars Windhorst will mit seiner Investmentgesellschaft Tennor 550 Millionen Euro in kommenden Wochen an Vermögensverwalter H2O zurückzahlen, Interview, FT - Nach Übernahme von Gesundheitskonzern One Medical: Amazon schliesst seinen Telemedizindienst Amazon Care, FT

bis Mittwoch, 23.45 Uhr: - Den gesetzlichen Krankenkassen droht in den kommenden Jahren ein gewaltiges Defizit, HB - Die Gefahr der westlichen Kriegsmüdigkeit, Gastbeitrag von Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger, HB - Der deutsche Immobilien-Investmentmarkt wird nach den Sommerferien wieder an Fahrt aufnehmen und damit das schwache zweite Quartal hinter sich lassen, Gespräch mit Claus Thomas, Deutschlandchef von BNP Paribas Real Estate Investment Management, BöZ - "Klumpenrisiko, nicht zu investieren", Gespräch mit Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer über die Aussichten deutscher Autobauer in China, BöZ - "Auf Europa kommt eine Rezession zu", Gespräch mit Invesco-Stratege Bernhard Langer, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz hat die Bundesregierung aufgefordert, in der Energiekrise endlich pragmatisch zu handeln, Gespräch, Welt - Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) lobt Korrekturen des Bundes beim Infektionsschutz, Gespräch, Welt - Mehrere Abgeordnete der FDP-Fraktion im Bundestag üben Kritik an den vom Bundeskabinett beschlossenen Corona-Regeln für den Herbst und Winter, Welt - Im Streit um die Gasumlage spricht die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner (CDU), der Bundesregierung eine seriöse Energiepolitik ab, Gespräch, Rheinische Post - Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) fordert Rückkehr zur "Normalität", Welt - Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat den geänderten Entwurf der Bundesregierung für ein neues Infektionsschutzgesetz scharf kritisiert, Gespräch, Welt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den von der Bundesregierung beschlossenen neuen Entwurf des Infektionsschutzgesetzes kritisiert, Gespräch, Thüringer Allgemeine - Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk verfolgt mit Sorge die ersten Anzeichen von bröckelnder Solidarität mit der Ukraine, Gespräch, Welt Fernsehen - Brandenburgs CDU will Flat-tax für Arbeitnehmer, Gespräch mit Fraktionschef Jan Redmann, Bild - Städtebund hält einige Energiespar-Regeln der Regierung für nicht überprüfbar, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Bild - Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hält eine Vermittlerrolle der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel im weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges für sinnvoll, Gespräch, Spiegel

----------

/mis

(AWP)