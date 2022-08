----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs nochmals etwas Boden gut machen. Mit Rückenwind guter Vorgaben taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,36 Prozent höher auf 13 321 Punkte. Er knüpft damit an die vergangenen beiden Handelstage an. Zeitweise war diese Woche allerdings auch die Marke von 13 000 Punkten in Gefahr geraten. Laut der ING Bank scheint es, als ob die Anleger international darauf setzen, dass Jerome Powell am Freitag "eine Rettungsleine auslegen" wird. Die US-Börsen hatten am Vorabend ihre Gewinne ausgeweitet und diese positive Tendenz setzte sich in der Nacht in Asien fort. Der Chef-Währungshüter der USA wird sich am Nachmittag europäischer Zeit im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole äussern. Die Experten der Credit Suisse rechnen jedoch damit, dass die Aussagen im Hinblick auf den kurzfristigen geldpolitischen Kurs unverbindlich bleiben. Powell dürfte eine Notwendigkeit betonen, dass Wirtschaftsdaten eine Rolle spielen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Gewinne ausgebaut und deutlich fester geschlossen. Eher gute heimische Konjunkturdaten schürten offenbar keine zusätzlichen Sorgen vor der möglichen Ankündigung einer strafferen US-Geldpolitik bei der anstehenden Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zum Börsenschluss ein Plus von 0,98 Prozent auf 33 291,78 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 1,41 Prozent höher bei 4199,12 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es letztlich um 1,75 Prozent auf 13 143,58 Zähler hoch. Bereits zur Wochenmitte hatten die drei Indizes eine moderate Erholung von der vorangegangenen Talfahrt begonnen.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,6 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands hielt sich knapp in der Gewinnzone.

DAX 13271,96 +0,39% XDAX 13338,71 +0,98% EuroSTOXX 50 3674,54 +0,19% Stoxx50 3660,15 +0,39% DJIA 33291,78 +0,98% S&P 500 4199,12 +1,41% NASDAQ 100 13143,58 +1,75%

Bund-Future 151,08 -0,11%

Euro/USD 0,9963 -0,12% USD/Yen 136,82 +0,23% Euro/Yen 136,31 +0,09%

Brent 100,03 +0,69 USD WTI 93,23 +0,77 USD

- Die beiden weltgrössten Betreiber von Rechenzentren, Equinix und Digital Reality, stocken die Vorräte an Generatortreibstoff auf, um gegen mögliche Stromausfälle in Europa gewappnet zu sein, FT

- Die US-Bbank JPMorgan sondiert derzeit bei Grossanlegern die Aufnahme Indiens in seinen Index für Schwellenländeranleihen, FT

- Nachdem zu Beginn der Pandemie über viele Corona-Massnahmen im Eilverfahren entschieden wurde, gibt es nur für wenige eine endgültige Rechtsprüfung im Hauptsacheverfahren, Interview mit der Jenaer Staatsrechtlerin Anna Leisner-Egensperger, Welt

- Wirtschaftsverbände schlagen Alarm: Gastronomie, Bau und Handel durch Arbeitskräftemangel in existenzbedrohenden Nöten, Welt

- Bundesverband Schienenverkehr fordert wegen hoher Kosten in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mehr finanzielle Unterstützung. Anderenfalls müssten das Angebot im öffentlichen Nahverkehr gekappt oder die Ticketpreise um erhöht werden, Welt

- Insa-Umfrage: Dass Vermieter in diesem Winter die Mindesttemperatur aussetzen können, hält eine Mehrheit von 52 Prozent für falsch, Bild

- USA und China stehen kurz vor einer Vereinbarung zur Inspektion von US-börsengelisteten chinesischen Unternehmen durch US-Behörden, WSJ/FT

- Der russische Exil-Oppositionelle Ilja Ponomarjow widerspricht der russischen Darstellung zum Attentat auf die rechtsextreme Publizistin Darja Dugina. Er hält die Widerstandsgruppe "Nationale Republikanische Armee" für die Drahtzieher, Welt

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürwortet die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), ab Herbst erneut eine Homeoffice-Angebots-Pflicht einzuführen, Funke Mediengruppe

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert klare Kriterien, wann im Herbst schärfere Corona-Massnahmen greifen sollen, Rheinische Post

- Linken-Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert ein Aussetzen von deutschen Stromexporten ins EU-Ausland wegen steigender Energiepreise, Augsburger Allgemeine

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert stellt baldige Vorstellung des geplanten dritten Entlastungspakets in Aussicht, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht Regelsatz in der Grundsicherung nach aktueller Gesetzeslage zum Jahreswechsel um 4,6 Prozent steigen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Kurswechsel in der China-Politik: Das Wirtschaftsministerium plant eine Verschärfung der milliardenschweren Investitionsgarantien, HB

- Energieschock, Freihandelsskepsis, schwache Infrastruktur: Deutschland setzt seinen Erfolg aufs Spiel, Gastbeitrag von Lanxess-Chef Matthias Zachert, HB

- Immobilien müssen klimaneutral werden, Gastbeitrag von Daniel Werth, Geschäftsführer Gewerbe Hamburg Team Investment Management und Stefan Stute, Geschäftsführer Wüest Partner, BöZ

- Zur grünen Transformation können Fintechs in Kollaborationen mit Banken beitragen, Gespräch mit Ey-Partner Christopher Schmitz, BöZ

- "Wir müssen jetzt, wo nötig, die Ellenbogen ausfahren", Gespräch mit dem Handelskriegexperten Hans-Jürgen Wolff über den Umgang mit China, FAZ

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine Überprüfung der Gasumlage angekündigt, Welt

- Angesichts der Kritik an der Gasumlage hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner offen für mögliche Nachbesserungen gezeigt, Gespräch, ZDF

- Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat gefordert, bei der in die Kritik geratenen Gasumlage nachzuschärfen, Gespräch, HB

- Mit Blick auf die Möglichkeit, ab Oktober in Innenräumen eine Maskenpflicht zu verhängen, warnt der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, die Landeschefs vor vorschneller Anwendung, Gespräch, Bild

- Wegen des Beschlusses zur Vorfahrt von Kohletransportzügen verlangt der Fahrgastverband Probahn von der Deutschen Bahn neue Fahrpläne für Personenzüge, Gespräch mit dem Ehrenvorsitzenden Karl-Peter Neumann, Bild

- SPD-Chefin Saskia Esken hat im Streit um die Ausgestaltung der Gasumlage mit einer Blockade im Bundestag gedroht, Welt Fernsehen

- Der Vizepräsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel), Stefan Kooths, hält nichts von der Rettung von Gasfirmen aus Steuergeld, wie es die CDU fordert, Gespräch, Rheinische Post

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat den Koalitionspartner FDP dafür kritisiert, sich um die Frage der Finanzierung der Agrarwende herumzudrücken, Gespräch, T-Online

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich für weitere Entlastungen für Bedürftige ausgesprochen, Gespräch, T-Online

- Mieterbund: Kosten für Optimierung der Heizsysteme müssen Vermieter zwingend allein tragen, Gespräch mit Präsident Lukas Siebenkotten, Bild

