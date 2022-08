----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH GEHT WEITER - Von seinen jüngsten Verlusten dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,53 Prozent höher auf 12 961 Punkte. Damit rückt er wieder an die runde Marke von 13 000 Punkten heran, unter die er am vergangenen Freitag gerutscht war nach Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu weiteren Zinsanhebungen. Im Blick stehen am Dienstag die Verbraucherpreise für Deutschland mit der ersten Schätzung für August. Die Inflation hierzulande wie in der Eurozone ist hoch, weshalb die Europäische Zentralbank (EZB) genauso unter Druck steht wie die US-amerikanische Fed. Marktbeobachter rechnen daher mit einer deutlichen Zinsanhebung der EZB in der kommenden Woche. Die Rezessionssorgen dürften daher nicht kleiner werden.

USA: - VERLUSTE - An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes ihre jüngste Talfahrt gebremst. An den Finanzmärkten dominieren aber nach wie vor Sorgen bezüglich weiter deutlich steigender Leitzinsen in den USA und auch in Europa, die die Wirtschaft belasten könnten. Höhere Zinsen verringern zudem die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Aktienmärkte in Asien haben sich nur teilweise von ihren deutlichen Vortagesverlusten erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende um gut ein Prozent. In China verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands dagegen gut ein halbes Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gab zuletzt knapp ein Prozent nach.

DAX 12892,99 -0,61% XDAX 12917,56 0,53% EuroSTOXX 50 3570,51 -0,92% Stoxx50 3584,13 -0,74% DJIA 32098,99 -0,57% S&P 500 4030,61 -0,67% NASDAQ 100 12484,32 -0,96%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 149,07 +0,44%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9999 0,02% USD/Yen 138,47 -0,18% Euro/Yen 138,46 -0,16%

ROHÖL:

Brent 104,20 -0,89 USD WTI 96,62 -0,39 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Die Deutschen sollten sich in der Gaskrise auf viel drastischere Sparszenarien einstellen, Interview mit Ulf Kämpfer (SPD), Städtetags-Vizepräsident und Kieler Oberbürgermeister, Welt - USA planen offenbar Milliarden-Rüstungsdeal mit Taiwan, Politico - SPD-Chef Lars Klingbeil: Gasumlage muss nachgebessert werden, ZDF-Heute-Journal - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Gasumlage muss eingestampft werden", Augsburger Allgemeine - Iran schickt erste Drohnen an Russland für Ukraine-Einsatz, Washington Post - Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds: Schnell spürbares Entlastungspaket schnüren, Rheinische Post - Morgan Stanley hat einen internen Anwalt mit der Überwachung seiner US-Aktienkonsortialabteilung beauftragt, die in eine USA-weite Untersuchung des Blockhandels verwickelt ist, FT - New York Yankees steigen bei AC Mailand ein, FT - "Ohne Handwerker schaffen wir weder Klimaziele noch echte Veränderung", Gespräch mit Hans Peter Wollseifer, Präsident des Handwerksverbands ZDH, Bild

bis 2.00 Uhr - Treffen der EU-Aussenminister: Österreich bekräftigt Ablehnung von pauschalem Visa-Stopp, Welt - RWI-Experte Manuel Frondel erwartet weitere Strompreisanstiege: "Strompreis kann ungeahnte Preisspitzen erreichen", Rheinische Post - Insa: Grüne schwächer/Nur knappe Ampel-Mehrheit, Bild - Städte- und Gemeindebund fordert schnelle Entlastungen für Bürger: "Eine Verteilung der Finanzmittel nach dem Giesskannenprinzip wäre falsch", Rheinische Post - SPD-Energieexpertin Nina Scheer fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu Entlastungen auf, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr - EVP-Vorsitzender m Europa-Parlament, Manfred Weber, begrüsst europapolitisches Bekenntnis des Kanzlers: Der Langsamste darf nicht mehr blockieren, ZDF heute journal - Der deutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz be­teiligt sich am Bau und Betrieb eines milliardenschweren deutsch-dänischen Windkraft-Drehkreuzes vor der Ostseeinsel Bornholm und betritt damit Neuland, BöZ

bis 21.00 Uhr - FDP-Fraktionschef Christian Dürr distanziert sich von SPD-Energiepreisbremse - Immobilienwirtschaft sieht praktische Probleme bei Umsetzung, Welt - US-Grossbank Citi umwirbt deutsche Mittelständler, HB - Behörden warnen vor Personalmangel, HB - Studierende scheuen Kredite, HB - Kooperation mit Nissan: Mercedes zählt Fabrik in Mexiko an, HB - Aktionärsschützer: Kritik an CEO-Abgängen bei Adidas und VW und zu erwartenden millionenschweren Abfindungen, HB - Uniper-Betriebsräte rufen Bund um Hilfe: Bund solle eine Mehrheitsbeteiligung bei Uniper anstreben, Rheinische Post - Finanzminister Christian Lindner (FDP) bietet Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fachliche Hilfe bei Nachbesserung der Gasumlage und "Krisenreform des Strommarktes" an/plädiert vor Kabinettsklausur für Weiterbetrieb der AKWs. Welt-Fernsehen

