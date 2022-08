Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte zur Wochenmitte weiter mit der runden Marke von 13 000 Punkten ringen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Auftakt 0,51 Prozent höher auf 13 027 Punkte. Am Vortag hatte es der Dax nach zwischenzeitlich deutlichen Zuwächsen am Ende des Tages nicht geschafft, die 13 000 Zähler zu verteidigen. Für den August zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation aktuell ein Verlust von etwa 3,4 Prozent ab. Dabei war das Barometer bis Mitte des Monats noch bis auf fast 14 000 Punkte geklettert, ehe Zins- und Rezessionssorgen gepaart mit der Energiekrise ihm wieder merklich zusetzten. Im Blick stehen am Mittwochvormittag die Verbraucherpreise in der Eurozone für den August. Die Inflation ist hoch, die Europäische Zentralbank (EZB) steht deshalb unter Druck, die Zinsen anzuheben. Es besteht dabei die Gefahr einer Rezession. Steigende Zinsen und Wirtschaftssorgen sind für Kursgewinne am Aktienmarkt keine guten Voraussetzungen. Die Inflationsdaten aus der Eurozone dürften auf die Entscheidung der EZB, die Zinsen auf der Sitzung in der kommenden Woche um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte zu erhöhen, einen deutlichen Einfluss haben, hiess es am Morgen von der Commerzbank.

USA: - VERLUSTE - An der Wall Street ist die Furcht vor einem starken wirtschaftlichen Abschwung weiter allgegenwärtig. Nach einer Talfahrt am Freitag und weiteren Abschlägen zu Wochenbeginn drehten die wichtigsten US-Indizes am Dienstag schnell in die Verlustzone und schlossen jeweils rund ein Prozent tiefer. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach moderaten Gewinnen im frühen Handel letztlich um 0,96 Prozent auf 31 790,87 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Ende Juli. Der marktbreite S&P 500 büsste 1,10 Prozent auf 3986,16 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,13 Prozent auf 12 342,70 Zähler nach unten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Konjunktursorgen haben die Aktienmärkte Asiens am Mittwoch überwiegend belastet. In China verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands zuletzt rund ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gab um 0,2 Prozent. So bleibt die Stimmung in der chinesischen Industrie schlecht, wie der offizielle Einkaufsmanager-Index (PMI) zeigte. Die rigide Corona-Politik der Regierung und der durch eine Dürre bedingte Strommangel in Teilen des Landes hinterlassen Spuren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor Handelsende um ein halbes Prozent.

DAX 12961,14 +0,53% XDAX 12922,58 +0,04% EuroSTOXX 50 3561,92 -0,24% Stoxx50 3550,73 -0,93% DJIA 31790,87 -0,96% S&P 500 3986,16 -1,10% NASDAQ 100 12342,70 -1,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 148,54 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0043 +0,29% USD/Yen 138,44 -0,26% Euro/Yen 139,03 +0,03%

ROHÖL:

Brent 100,01 +0,70 USD WTI 92,54 +0,89 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- FDP-Fraktionsvorsitzender Christoph Meyer erwartet angesichts der grossen Differenzen in der Ampel-Koalition in der laufenden Woche keine Einigung zum neuen Entlastungspaket, Welt

- Oleksandr Tkachenko, Minister für Informationspolitik der Ukraine, bestätigt Offensive des Landes gegen russische Truppen bei Cherson, Interview, Welt

- Ampelkoalition will Bundestag auf 598 Mitglieder verkleinern - Fraktionen einigen sich auf Abschaffung von Überhang- und Ausgleichsmandaten und wollen Gesetz bis Jahresende beschliessen, Bild

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja ruft Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten aus, Bild

- Exxon Mobil will russische Regierung verklagen, wenn diese dem US-Konzern nicht den Ausstieg aus dem Öl- und Gasprojekt Sachalin-1 erlaubt, WSJ

- Goldman Sachs beendet letzte Covid-Restriktionen in seinen US-Büros, FT

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) fordert Energiepreisdeckel für Unternehmen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, bemängelt "kommunikatives Chaos" bei Corona-Impfstoffen, Rheinische Post

bis 5.00 Uhr

- Sozialverband VdK begrüsst Ampel-Pläne für Energiepauschale auch an Rentner, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsministerium will "kurzfristig" über neue Milliardenhilfe für Uniper entscheiden, Rheinische Post

- Der Bundestag muss nach Ansicht des Fraktionsvorsitzenden der Linken, Dietmar Bartsch, schon in der kommenden Woche über ein "Winterpaket" mit neuen Entlastungen für die Bürger entscheiden, Rheinische Post

- Angepasste Impfstoffe: Hausärzte kritisieren Kommunikation von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Ständiger Impfkommission, Rheinische Post

- Energetische Gebäudesanierung: Bund hat Förderzusagen für Bestandsimmobilien gegenüber Vorjahr bereits verdreifacht - Bis Ende Juli insgesamt 5,6 Milliarden Euro für Bestandsgebäude zugesagt, Rheinische Post

- Der neue Chef der Automobilmarke Opel, Florian Huettl, hält an der Elektroauto-Strategie seiner Vorgänger fest, Welt

- CDU-Abgeordnete fordern Kauf neuer Brennstäbe und Sonderabgabe für Energieunternehmen, Rheinische Post

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält es für notwendig, dass die drei noch am Netz verbliebenen AKW bis mindestens 2030 weiter laufen. Ausserdem müssten die drei zuletzt stillgelegten AKW wieder reaktiviert werden, Bild

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja will Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl, Bild

bis 23.45 Uhr

- DTCP, die ehemals von der Deutschen Telekom gegründete Private-Equity-Gesellschaft, schwimmt sich frei. Der zweite Infrastrukturfonds hat beim zweiten Closing 1 Milliarde Euro eingeworben und zielt auf mehr, Interview mit Gründer und Chef Vicente Vento, Böz

bis 21.00 Uhr

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll nach dem Willen der Unionsfraktion am kommenden Montag in einer Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestages zum Cum-Ex-Skandal aussagen, Rheinische Post

- FDP hält Verbesserungen an Gasumlage nicht für ausreichend, HB

- Bahn-Chef Richard Lutz verspricht pünktlichere Züge. Die Strompreise bereiten ihm Sorgen, HB

- IW-Studie: In der deutschen Wirtschaft klafft infolge von Coronakrise und Ukrainekrieg eine Investitionslücke von 70 Milliarden Euro, HB

- Die Bundesregierung verabschiedet ihre neue Digitalstrategie. Die Unternehmen in Deutschland halten das Papier für zu ambitionslos, HB

- Direktbanken geraten unter Druck: Weniger Neukunden, weniger neue Wertpapierdepots, HB

- Das Start-up Ampeers Energy will den Klimaschutz für Immobilienbesitzer verstärkt zum Geschäftsmodell machen und bietet Klimaschutz-Komplettpakete, HB

- FDP dämpft Erwartungen von SPD und Grünen auf schnelle Einigung bei drittem Entlastungspaket, Welt

