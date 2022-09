---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach dem Kursrutsch vom Wochenstart infolge des wohl längerfristigen Gaslieferstopps Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline dürfte sich der Dax am Dienstag stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor der Eröffnung prozentual unverändert auf 12 761 Punkte. Bereits tags zuvor hatte sich der Dax nach einem frühen Rutsch um mehr als drei Prozent gefangen und am Ende noch gut zwei Prozent eingebüsst. Im Grunde sei klar gewesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin irgendwann diese Gas-Karte spielen werde, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Fokus in Europa liege nun auf Energieeinsparungen und der Verwendung anderer Energiequellen.

USA: - FEIERTAG - In den USA hatten die Aktienmärkte am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - LEICHT IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag grösstenteils zugelegt. In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 minimal auf 27 640 Punkte an und setzte damit seine Stabilisierung vom Montag fort. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands kletterte zuletzt um circa 0,60 Prozent und erholte sich damit etwas von den jüngsten Verlusten. Anders sieht es dagegen in der Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Der dortige Leitindex Hang-Seng-Index verlor im späten Handel 0,3 Prozent.

DAX 12760,78 -2,22% XDAX 12744,90 0,39% EuroSTOXX 50 3490,01 -1,53% Stoxx50 3501,14 -0,23% DJIA 31318,44 -1,07% S&P 500 3924,26 -1,07% NASDAQ 100 12098,44 -1,44%

Bund-Future 147,74 +0,01%

Euro/USD 0,9952 0,2% USD/Yen 140,95 0,24% Euro/Yen 140,27 0,49%

Brent 95,04 -0,70 USD WTI 88,71 +1,84 USD

- CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert Stilllegung von Kernkraftwerk Emsland, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm: Kraftwerke sollten nicht nur in Bereitschaft sein, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Unions-Gesundheitsexperte Sepp Müller fordert Reform zugunsten ärmerer Kassenmitglieder, FAZ

- Deutschlands oberste staatliche Bankenretterin Jutta Dönges die Geschäftsführung der Deutschen Finanzagentur, FAZ

- Sarah-Lee Heinrich, Co-Chefin der Grünen-Nachwuchsorganisation, sieht Nachbesserungsbedarf bei Entlastungsmassnahmen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Sarah Dhem, Präsidentin des Bundesverbandes der deutschen Wurst- und Schinkenhersteller: Özdemirs Haltungskennzeichen macht Fleisch teurer, obwohl im Stall nichts besser geworden ist, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Britischer Politologe Anthony Glees: "Truss ist keine 'Eiserne Lady', sie ist zweitklassig", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Verbraucherschützer kritisieren Ampel-Pläne für Nahverkehrsticket scharf, HB

- Entlastungspaket: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) verteidigt Familien-Entlastungen gegen Kritik der Sozialverbände/kündigt Reform der Erzieher-Ausbildung an, Rheinische Post

- Union fordert von Ampel schlüssiges Entlastungskonzept, Rheinische Post

- Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat das neue Entlastungspaket der Ampel-Koalition scharf kritisiert und insbesondere fehlende Anreize zum Energiesparen bemängelt, Rheinische Post

- Mit deutlicher Kritik reagiert FDP-Fraktionschef Christian Dürr auf die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), nach dem Jahreswechsel zwei Kernkraftwerke nur als Ersatzreserve am Netz zu behalten, Bild

- Verband kinderreicher Familien beklagt "eindeutige Ungleichbehandlung" bei Kindergeld-Erhöhung, Welt

- Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Dass Nord Stream 1 wieder aufgemacht wird, gehört nicht zu den Szenarien, von denen ich ausgehe", ZDF-Heute-Journal

- Unions-Fraktionsvize Jens Spahn fordert Gaspreisdeckel und Weiterbetrieb aller drei Atomkraftwerke, Welt

- CO2-Mangel gefährdet die Ernährungsindustrie, Welt

- Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch : "Neues ÖPNV-Ticket muss im Januar kommen", FAZ

- Mittelstandsbeauftragter verteidigt Entlastungspaket - DIHK fordert Ausweitung, HB

?- Der ehemalige EU-Handelskommissar Peter Mandelson befürchtet, dass die neue britische Premierministerin Grossbritannien in eine Sackgasse führt, HB

- In der Diskussion um längere Laufzeiten fordert Bilfinger-Chef Thomas Schulz mehr Mut von den Betreibern: Sie sollen erklären, was technisch machbar und rechtlich nötig ist, HB

- "Um die deutsche Wirtschaft ist mir nicht bange" - Die Europachefin von Citi, Kristine Braden, lobt die Anpassungsfähigkeit deutscher Unternehmen in Krisen. Das Finanzzentrum London sieht sie vor dem Abstieg, HB

- Studie: Europas Banken kommen voran, die deutschen kaum, HB

- Erwin Müller, Inhaber der Drogeriekette Müller sagt, dass schlechte Zahlen der Grund für den plötzlichen Abgang des Chefs Günther Helm im August waren. Insider bezweifeln das, HB

- Preisbremse überfordert Stadtwerke, FAZ

