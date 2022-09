Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE STABILISIERUNG - Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Donnerstagnachmittag zeichnet sich im Dax eine weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung etwa ein halbes Prozent höher auf 12 985 Punkte. Damit setzt er sich weiter von seinem Zwischentief aus der Vorwoche bei 12 603 Punkten ab. Die wichtigsten US-Indizes hatten am Mittwoch von Anfang an Stärke gezeigt, und dem Dax damit am Nachmittag aus der Verlustzone geholfen. Für Erleichterung sorgte, dass der jüngste Renditeanstieg am Anleihenmarkt eine Pause einlegte. Von der EZB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen am Donnerstag eine historische Zinserhöhung um 0,75 Prozent, auch etwas mehr ist möglich. Dies wäre die stärkste Leitzinsanhebung seit der Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Experten verweisen auf die extrem hohe Inflation.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch wieder etwas Mut gefasst. Für Erleichterung sorgte, dass der jüngste Renditeanstieg am Anleihenmarkt eine Pause einlegte. Die wieder deutlich gesunkenen Ölpreise liessen die zuletzt dominanten Inflationssorgen in den Hintergrund rücken. Insofern schlossen die wichtigsten Indizes klar im Plus, wobei vor allem die Technologiewerte anzogen. Die stark wachstumsorientierten Tech-Unternehmen gelten als besonders zinssensibel, weil mit höheren Zinsen tendenziell die Finanzierungskosten steigen und die Bewertungen sinken. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 1,40 Prozent auf 31 581,28 Punkte nach oben. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,83 Prozent auf 3979,87 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,07 Prozent auf 12 259,39 Zähler.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE, VERLUSTE IN CHINA - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte ausserhalb Chinas am Donnerstag zugelegt. Rückenwind lieferten die US-Börsen. Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um gut zwei Prozent. Kursgewinne gab es auch in Südkorea, Indien und Australien. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang-Seng-Index hingegen im späten Handel um 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büsste 0,1 Prozent ein.

DAX 12915,97 +0,35% XDAX 12988,42 +1,43% EuroSTOXX 50 3502,09 +0,06% Stoxx50 3474,84 -0,81% DJIA 31581,28 +1,40% S&P 500 3979,87 +1,83% NASDAQ 100 12259,39 +2,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 145,51 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9995 -0,11% USD/Yen 143,96 +0,16% Euro/Yen 143,88 +0,01%

ROHÖL:

Brent 88,73 +0,73 USD WTI 82,67 +0,73 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Nach den viel kritisierten Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Umgang mit Insolvenzen in Deutschland fordert CDU-Mittelstandschefin Gitta Connemann den Rücktritt Habecks, Bild

- "Wir rechnen in den kommenden Monaten mit deutlich steigenden Insolvenzzahlen", sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter Wirtschaftsforschung bei Creditreform, Welt

- "Er ist ein Tyrann. Er wird alles tun, um dich zu beherrschen, wenn du es zulässt. Er ist brutal, ein Killer", sagt die frühere US-Aussenministerin Hillary Clinton über Kreml-Chef Wladimir Putin, Interview, Welt

- Im Vorfeld des CDU-Bundesparteitages will Vize-Parteichef Carsten Linnemann das Profil der Christdemokraten schärfen und wieder Wähler für seine Partei gewinnen, Interview mit Welt

- Der Mitbegründer und Co-Chef der Neobank N26, Valentin Stalf, will seine Bank in den nächsten 24 Monaten profitabel werden lassen, Bankengipfel, HB

- Acht Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien wollen Ende Oktober nach Taiwan reisen, HB

- Der Krisenvorsorge-Fachmann Herbert Saurugg warnt Unternehmen vor einem grossflächigen Stromausfall mit immensem Schaden, FAZ

- "Eine Rezession ist nicht mehr abzuwenden", sagt der Deutsche-Bank-Vorstandsvorsitzende Christian Sewing, Interview, FAZ

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt Unternehmen angesichts der Energiekrise mehr Unterstützung zu, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 5 Uhr:

- Chemie-Präsident Christian Kullmann fordert: Alle drei Atommeiler am Netz lassen. "Es gibt Risiken für Blackouts", Interview, Rheinische Post

- Familienunternehmer-Präsident Reinhold von Eben-Worlée hat vor einer "riesigen Insolvenzwelle" im Mittelstand und dem Verlust zehntausender Arbeitsplätze wegen der hohen Energiepreissteigerungen gewarnt, Interview, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist aus Sicht des Eigentümerverband Haus & Grund der bisher schlechteste Ressortchef Deutschlands, Interview mit Verbandspräsident Kai Warnecke, Bild

- Mit Blick auf die Fachkräftestrategie der Bundesregierung fordert der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mehr Erleichterungen für gezielte Zuwanderung aus Drittstaaten, Interview, Rheinische Post

- FDP kritisiert Dauer des Leuchtreklame-Verbots in der Energiesparverordnung, Interview mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Reinhard Houben, Welt

- Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann hat scharfe Kritik am Entlastungsprogramm der Ampel-Koalition geübt, Interview, Welt

- Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe, Markus Pieper, fordert weniger Artenschutz für beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien, Interview, Welt

bis 2 Uhr:

- NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur Grüne: "Die Dämpfung der Netzentgelte wird besonders die Belastungen bei kleinen und mittleren Unternehmen dämpfen", Rheinische Post

- NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorissen (CDU): "Afrikanische Schweinepest so nah wie nie." Kritik an EU wegen langer Sperrfristen für die Höfe, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Jeromin Zettelmeyer, neuer Chef des Wirtschaftsinstituts Bruegel, mahnt die EU-Staaten, das Energieangebot zu erhöhen. Die deutschen Atomkraftwerke müssten länger laufen, Interview, HB

- Eddie Chan, Strategiechef von Tencent Games: Der Markt sortiert sich gerade neu, Interview, FAZ

- Krisenvorsorge-Fachmann Herbert Saurugg warnt die Unternehmen vor einem Stromausfall, FAZ

- Roland-Berger-Studie: Alarmstimmung in Krankenhäusern. Sinkende Patientenzahlen, Personalmangel un steigende Energiepreise schaffen toxische Gemengelage, HB

- Schmitz Cargobull, Europas grösster Lkw-Ausrüster, setzt aufs Spritsparen. Firmenchef Andreas Schmitz steuert mit erhöhten Ausgaben für Innovationen Umsatzeinbruch infolge des Ukraine-Kriegs gegen, Interview, HB

- Wolfgang Ischinger, Ex-Chef der Münchener Sicherheitskonferenz: Die EU ist von Weltpolitikfähigkeit weit entfernt. Bundekanzler Olaf Scholz könnte das ändern, wenn er im Europäischen Rat auf auf ein deutsches Veto verzichtet, Kolumne, HB

- Die künftige Energiepolitik wird mit globalen Strukturveränderungen und Machtverschiebungen einhergehen, Gastbeitrag von Grünen-Politiker Jürgen Trittin, HB

bis 21.00 Uhr:

- Thyssenkrupp will für Wasserstoffsparte Nucera nächste Woche einen Börsengang beantragen, Dealreporter

- Apple-Zulieferer haben mit Ausweitung des Lockdowns in Chengdu zu kämpfen, Nikkei

- Cyberabwehr: Innenministerin Nancy Faeser (SPD) beharrt auf neue Befugnisse für Sicherheitsbehörden, HB

- Unions-Fraktionsvize Jens Spahn: Habeck sollte auf AKW-Betreiber hören und Hoch- und Runterfahren von AKWs lassen: "Noch nie auf der Welt getestet worden", Welt-Fernsehen

- Grünen-Politiker Anton Hofreiter: "Sie können Atomkraftwerke hoch- und runterfahren. PreussenElektra "hat natürlich ein total hohes Interesse, das so nicht zu machen", Welt-Fernsehen

- Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will lieber Gas aus Russland als AKW-Strom. Ansonsten droht Deindustrialisierung, Interview, Welt Fernsehen

- Vertrauliches Regierungsdokument: Erhebliche Einschränkungen in der kritischen Infrastruktur bei mehreren Bundesländern, Business Insider

- Bundestagspräsidium genehmigt umstrittene Reise des Menschenrechtsausschusses nach Taiwan, T-Online

- Loys-Vorstandsvorsitzender Ufuk Boydak: Konsumenten für

die Aussichten des Aktienmarktes entscheidend, BöZ

/mis

(AWP)