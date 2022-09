Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Wie tags zuvor an der Wall Street wird nun auch im Dax am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Xetra-Start 0,15 Prozent höher auf 13 047 Punkte. Geschockt von der hohen US-Inflation war der Dax zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13 564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt. Nach dem unerwartet deutlichen Preisauftrieb für die Verbraucher habe die Abschwächung auf Herstellerebene am Vortag geholfen, die Gemüter wieder etwas zu beruhigen, hiess es bei der Credit Suisse. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt, wie gestern bekannt wurde.

Davon ungeachtet wächst aber die Überzeugung der Experten, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Zinskurs weiterfährt, selbst wenn das Wachstum leidet. Die Erwartungen der Schweizer Bank für den US-Zins sind nach den jüngsten Daten um 50 Prozentpunkte gestiegen. Letztlich rechnen sie nun damit, dass die Fed den Leitzins schrittweise bis auf 4,50 Prozent anzieht.

USA: - STABILISIERUNG - Nach dem Inflationsschock und hohen Kursverlusten am Vortag haben sich die US-Börsen am Mittwoch stabilisiert. Der Dow Jones Industrial schloss 0,10 Prozent höher mit 31 135,09 Punkten. Zeitweise war er erstmals seit Mitte Juli unter die Marke von 31 000 Punkten gesunken. Während der breit aufgestellte S&P 500 0,34 Prozent auf 3946,01 Zähler zulegte, stieg der technologielastige Nasdaq 100 um 0,84 Prozent auf 12 134,40 Punkte. Die als besonders zinsabhängig geltenden Tech-Werte waren am Vortag eingebrochen. Sie hatten besonders stark darunter gelitten, dass die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck bleibt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben nach den teils herben Vortagesverluste am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende um 0,22 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen sank um 0,68 Prozent, während in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang Seng 0,47 Prozent zulegte.

DAX 13028,00 -1,22% XDAX 13071,00 -0,14% EuroSTOXX 50 3567,56 -0,52% Stoxx50 3527,80 -0,71% DJIA 31135,09 +0,10% S&P 500 3946,01 +0,34% NASDAQ 100 12134,39 +0,84%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 143,35 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9966 -0,16% USD/Yen 143,54 +0,27% Euro/Yen 1,1558 -0,05%

ROHÖL:

Brent 93,87 -0,23 USD WTI 88,40 -0,08 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.15 Uhr

- Schweizer Atom-Entscheidung befeuert Debatte um Atommüll-Endlager in Deutschland, HB

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert weist Kritik am geplanten Bürgergeld zurück, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der neue britische Finanzminister Kwasi Kwarteng will Obergrenze für Bonuszahlungen für Bank-Manager möglicherweise abschaffen, FT

- CO2-Engpässe: Schlachtindustrie warnt vor gravierenden Tierschutzproblemen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 5.00 Uhr:

- DIHK-Präsident Peter Adrian hat die Bundesregierung vor der konzertierten Aktion an diesem Donnerstag zur Eile beim geplanten Entlastungsprogramm für mittelständische Betriebe aufgefordert und zudem Staatsbürgschaften für neue Stromverträge verlangt, Interview, Rheinische Post

- Der Freiburger Sozialexperte Bernd Raffelhüschen kritisiert die deutliche Anhebung der Hartz-IV-Sätze zum Jahreswechsel und die Reform zum Bürgergeld als falsches Signal, Interview, Bild

- Die Grünen haben die Kritik der Union am Bürgergeld der Ampel-Koalition scharf zurückgewiesen und ihr eine ideologische Politik vorgeworfen, Interview mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann, Rheinische Post

- Die FDP kritisiert den jüngst durchgeführten Stresstest zur Stromsituation in Deutschland und wirft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unter anderem vor, mit zu positiven Annahmen gerechnet zu haben, Interview mit FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Bild

- Verbraucherschützer fordern für die Deutsche Bahn Qualitätskontrollen durch unabhängige Dritte, Interview mit der Leiterin des Teams Mobilität und Reisen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Marion Jungbluth, HB

- Der Historiker Adam Tooze fordert angesichts der gegenwärtigen Energiekrise ein temporäres Fahrverbot für SUV, Interview, T-online

- Nur 60 türkische Koffersortierer an deutschen Flughäfen nach Initiative zur Anwerbung, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Der Präsident der Ost-Sparkassen, Ludger Weskamp, warnt vor Gefahren für industrielle Basis, Interview, BöZ

- Der Firmenkundenvorstand der Nassauischen Sparkasse Wiesbaden, Bertram Theilacker, fordert mehr Aufmerksamkeit für die "grauen Schwäne" wie Gaskrise und Pandemie, Gastbeitrag BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, warnt vor einer Gaskrise im Winter und fordert von Privathaushalten mehr Einsparungen, Interview, HB

- Uniper-Konzernbetriebsratsvorsitzender Harald Seegatz wirbt für ein langfristiges Engagement des Bundes, Interview, FAZ

- Tesla legt Pläne für Batteriezellen in Deutschland auf Eis, WSJ

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm glaubt nicht daran, dass sich am Strommarkt Summen in einem Ausmasse abschöpfen lassen, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich das vorstellt, Interview, Welt

- Das Gasauktionsmodell verhindert unkontrollierte Schäden, Gastbeitrag von Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, FAZ

- Die Bauindustrie fordert den Bund auf, in den kommenden Jahren ausreichend Geld bereitzustellen, um das Schienennetz konsequent zu sanieren. Dazu solle der Bund auch das Beteiligungsportfolio der bundeseigenen Deutschen Bahn AG überdenken, Interview mit Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, HB

- In der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine fordert Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rasche Entscheidungen, Interview, FAZ

- Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat im Streit mit ihrer Partei um einen angeblichen "Wirtschaftskrieg" gegen Russland eine "sachliche Diskussion" eingefordert, Interview, Welt Fernsehen

- Vor der Abstimmung über die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes haben die Regierungschefs von Hessen, Boris Rhein (CDU), und Bremen, Andreas Bovenschulte (SPD), erhebliche Kritik an den Regelungen zur Maskenpflicht und zu den Testregeln für Schülerinnen und Schüler geäussert, Welt

- Die Vorsitzende der Linkspartei Janine Wissler hat Sahra Wagenknecht zu mehr Parteidisziplin aufgefordert, Interview, Welt Fernsehen

- Der lettische Militärstratege Toms Rostoks über die Offensive der Ukraine, die Frage der Waffenlieferungen und die verbliebenen Optionen Russlands, Interview, HB

(AWP)