Ölpreise geben frühe Gewinne ab und drehen in die Verlustzone

Die Ölpreise sind am Freitag nur im frühen Handel gestiegen. Bis zum Mittag haben die Notierungen ihre Gewinne wieder abgegeben und drehten leicht in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 106,06 US-Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 102,66 Dollar. Am Morgen hatten die Ölpreise noch jeweils rund drei Dollar zugelegt.