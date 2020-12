Ölpreise sinken - Opec+ ringt weiter um Einigung

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Am Ölmarkt konzentriert sich die Aufmerksamkeit vor allem auf den Ölverbund Opec+, der über seine Förderpolitik berät. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 47,99 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 45,01 Dollar.