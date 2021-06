Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Sie hielten sich damit in der Nähe der am Vortag erreichten mehrjährigen Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 75,28 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um drei Cent auf 73,11 Dollar.