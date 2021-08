Preis für Eisenerz bricht weiter ein - Sorge vor Nachfrageschwäche belastet

Der Preis für Eisenerz ist am Donnerstag wegen der Sorge vor einer sinkenden Nachfrage in China weiter drastisch gesunken. An der Börse in Singapur fiel die Notierung am Vormittag mitteleuropäischer Zeit um zehn Prozent auf 134 US-Dollar je Tonne. Erst im zweiten Quartal hatte der Preis für Eisenerz ein Rekordhoch bei 217 Dollar erreicht. Seitdem ist die Notierung fast 40 Prozent eingebrochen.