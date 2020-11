US-Anleihen steigen wegen Unsicherheit um Wahlausgang

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Vor dem Hintergrund des weiterhin unklaren Wahlausgangs in den USA flüchteten Anleger in sichere Häfen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) steigt um 0,52 Prozent auf 138,71 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe brach auf 0,79 Prozent ein.