US-Anleihen: Verluste - Geldpolitik sorgt für Zinsauftrieb

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem verhaltenen Start in die Verlustzone gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 116,83 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,14 Prozent. Auch an den meisten europäischen Anleihemärkten hatten die Renditen zuletzt angezogen.