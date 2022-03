Wdh: Ölpreise legen deutlich zu

(Tippfehler im ersten Satz berichtigt) - Die Ölpreise haben am Donnerstag anfängliche Gewinne deutlich ausgeweitet. Am Ölmarkt bleibt der Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema und sorgt weiter für heftige Preisschwankungen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,25 US-Dollar. Das waren 8,23 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 7,21 Dollar auf 102,30 Dollar.