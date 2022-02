Aareal Bank verdient mehr als gedacht - Neue Ziele für 2024

Die Aareal Bank ist im turbulenten zweiten Corona-Jahr überraschend stark in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dank einer deutlich gesunkenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle stand unter dem Strich ein Gewinn von 53 Millionen Euro, wie der im SDax gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Bank einen Verlust von 90 Millionen Euro verbucht. Das Betriebsergebnis legte nun von minus 75 Millionen auf plus 155 Millionen Euro zu. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.