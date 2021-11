Adidas wird wegen hoher Kosten vorsichtiger - Aktie sinkt

(Ausführliche Fassung) - Der Sportartikelhersteller Adidas wird wegen anhaltender Lieferkettenprobleme und eines schwierigeren Marktumfeldes in China vorsichtiger. Zwar bekräftigte der Konzern am Mittwoch seine Jahresprognose, geht aber nun davon aus, das untere Ende der erwarteten Ergebnisspanne zu erreichen. Adidas hatte erst im Sommer seinen Ausblick leicht erhöht. Für die Anteilsscheine des Wettbewerbers Puma ging es am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut ein Prozent nach unten.