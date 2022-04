Air Liquide startet mit deutlichem Umsatzplus ins Jahr

(Ausführliche Fassung) - Der französische Gasehersteller Air Liquide hat auch im ersten Quartal von einer starken Nachfrage profitiert. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro, wie der Linde-Konkurrent am Mittwoch in Paris mitteilte. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Zum Zuwachs trugen den Angaben zufolge vor allem Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende bei. Zudem trieben, ähnlich wie bei Linde, auch steigende Preise. Höhere Energiekosten seien an Grosskunden und Händler weitergegeben worden, hiess es. Angaben zum Gewinn machte Air Liquide, wie für viele französische Unternehmen zu dieser Zeit üblich, nicht.