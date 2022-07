Air Liquide verdient deutlich mehr

Der französische Gasehersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr von hohen Gaspreisen und einer starken Nachfrage profitiert. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro, wie der Linde-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf Air Liquide die Erwartungen der Analysten. Zum Zuwachs trugen den Angaben alle Segment bei. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Schwankungen von Währungskursen und Energiepreisen, stieg der Umsatz um knapp acht Prozent.