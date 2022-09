Alpine Select bestätigt Verlust im ersten Halbjahr 2022

Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select ist im ersten Halbjahr 2022 wie erwartet deutlich in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich wurde ein konsolidierter Verlust in der Höhe von 25,9 Millionen Franken verzeichnet, gab die Gesellschaft am Montagebend bekannt. Zuvor hatte sie bereits eine Gewinnwarnung publiziert. Im Vorjahressemester hatte Alpine Select noch einen Gewinn von 11,6 Millionen Franken erzielt und war damit in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.