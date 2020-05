Amazon will Roboterauto-Entwickler Zoox kaufen

Amazon will sich laut US-Medienberichten einen Roboterwagen-Entwickler zulegen. Der weltgrösste Online-Händler verhandele über den Kauf der US-Firma Zoox, die Technik und Software für selbstfahrende Autos entwickelt, berichteten das "Wall Street Journal", die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Zoox bestätigte lediglich, dass das Start-up Übernahmeangebote erhalten habe, die geprüft würden - nannte aber keine Namen.