Arbeitslosigkeit in Grossbritannien geht weiter zurück - Viele offene Stellen

Der britische Arbeitsmarkt setzt seine Erholung von den Auswirkungen der Corona-Krise fort. In den drei Monaten bis Juli fiel die Arbeitslosenquote auf 4,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als in den drei Monaten zuvor (Februar bis April). Allerdings liegt die Quote immer noch 0,6 Punkte höher als vor Beginn der Pandemie. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.