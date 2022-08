Bangladesch: Textilproduzenten erhalten weniger Aufträge aus Europa

Textilproduzenten in Bangladesch fürchten angesichts der Inflation im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine einen andauernden Rückgang der Bestellungen aus dem Westen. Fabriken in Bangladesch, dem grössten Bekleidungsproduzenten nach China, hätten in den vergangenen drei Monaten rund 15 Prozent weniger Aufträge aus dem Ausland erhalten als von Mai bis Juli im Vorjahr, sagte der Vizepräsident der Bangladesh Knitwear Manufactures and Exporters Association (BKMEA), Mohammad Hatem, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das entspreche einem Verlust an Bestellungen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Hatem produziert unter anderem für die Bekleidungskette Primark aus dem britischen AB-Foods-Konzern.