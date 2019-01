Basler Kantonalbank startet neue Tochtergesellschaft Keen Innovation

Geleitet wird Keen von Thomas Leber, der laut Mitteilung über "umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Innovationsmanagement, im Customer Experience Management und in der Transformation von Geschäftsmodellen" verfügt und in verschiedenen Funktionen in Start-ups tätig war. Er werde sich in den kommenden Monaten ein kleines Team aufbauen.

Die Keen Innovation werde neue Produkte und Lösungen evaluieren und testen und mit den beiden Konzernbanken überprüfen, welche Lösungen in den Betrieb aufgenommen werden. Als unabhängiges Tochterunternehmen trete es mit eigenem Logo am Markt auf und werde auch eigene Räumlichkeiten beziehen.

tp/rw

(AWP)