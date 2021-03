Die Basler Kantonalbank (BKB) bietet ab heute Produkte auf der Multi-Issuer-Plattform des Finanzdienstleisters Leonteq an. Die Anlageprodukte stünden damit ab sofort auf der Plattform für den Vertrieb in der Schweiz zur Verfügung, teilte Leonteq am Dienstag mit. Die Kooperation zwischen Leonteq und BKB war im April 2020 angekündigt worden.