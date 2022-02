Basler Kantonalbank vermeldet Abgang von Michael Eisenrauch

Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, teilte die BKB am Donnerstag mit. Eisenrauch war ab 2016 Mitglied der Geschäftsleitung und 2019 Mitglied der Konzernleitung, ab 2018 war er auch als Verwaltungsrat der BKB-Tochter Keen Innovation tätig.

In seiner Zeit bei der BKB habe er die Zentralisierung von nachgelagerten Aufgaben des Konzerns vorangetrieben sowie die Leistungserstellung und -transparenz in wesentlichen Abwicklungsprozessen erhöht, heisst es in der Mitteilung. In seine Amtszeit falle auch die Einführung des digitalen Workplace, das ortsunabhängiges Arbeiten für den ganzen Konzern ermögliche.

Isabell Henn, Abteilungsleiterin Banking Services, wird den Bereich Service Center interimistisch führen. Über die definitive Nachfolge Eisenrauchs will der Bankrat nach einem Auswahlverfahren in den nächsten Monaten entscheiden. Bis dahin bleibe die Position in der Geschäfts- und Konzernleitung vakant.

cg/uh

(AWP)