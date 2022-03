Bei BKW läuft CEO-Suche noch

"Wir werden zu gegebener Zeit über die Nachfolgereglung informieren." Der genaue Austrittszeitpunkt von Thoma hänge von diesem Prozess ab.

Seit vergangenem Dezember ist bekannt, dass die langjährige BKW-Chefin am 6. April - also in gut drei Wochen - an der Generalversammlung von Sulzer zur Präsidentin des Industriekonzerns gewählt werden soll. Sie werde aber für eine reibungslose Übergangsphase noch zur Verfügung zu stehen und die Einführung eines neuen CEO unterstützen, hiess es bereits damals. Geplant war, dass sie im Laufe des ersten Halbjahr 2022 von ihrer Funktion bei der BKW zurücktritt.

Thoma ist seit 2013 BKW-Chefin. Sie stiess 2010 zur Gruppe und verantwortete zunächst das Netzgeschäft.

ys/rw

(AWP)