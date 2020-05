BEKB-Aktionäre genehmigen höhere Dividendenausschüttung

Die Berner Kantonalbank (BEKB) kann in diesem Jahr den Aktionären erneut eine höhere Dividende ausrichten als im Vorjahr. An der Generalversammlung der BEKB am Dienstag in Bern genehmigten die Aktionäre den Antrag des Verwaltungsrats, 8.40 Franken pro Aktie auszuschütten.