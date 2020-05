Die Bellevue Group hat den im letzten August angekündigten Verkauf der Bank am Bellevue abgeschlossen. Dies sei nach der Genehmigung der Aufsichtsbehörden am 30. April geschehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Käuferin ist die Luxemburger Quintet Private Bank, die im letzten August noch KBL European Private Bankers geheissen hatte und damals vom inzwischen verstorbenen Jürg Zeltner geleitet worden war. Finanzielle Angaben zum Deal werden nach wie vor nicht gemacht.