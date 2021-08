Bewegung im Aryzta-Tarifkonflikt - Arbeitgeber legen Angebot vor

Im Tarifkonflikt beim Tiefkühlproduzenten Aryzta mit Werken in Nordhausen (Thüringen) und Eisleben (Sachsen-Anhalt) hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) weitere Warnstreiks ausgesetzt. Die Arbeitgeberseite habe am Donnerstagabend ein Angebot vorgelegt, über das man verhandeln könne, erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Darüber werde die NGG-Tarifkommission zunächst beraten, sie wolle sich am Sonntag treffen. Entscheide sie sich für Verhandlungen, sei der 16. August der voraussichtliche Termin, sagte ein Gewerkschaftssprecher.