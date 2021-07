BKB kompensiert CO2-Ausstoss mit Klimaschutz in Frenkentäler Wald

Die Basler Kantonalbank (BKB) engagiert sich in einem Klimaschutzprojekt im Frenkentäler Wald und kompensiert so ihren CO2-Ausstoss. Die BKB erreiche damit schon heute ihr betriebliches Netto-Null-Ziel und leiste einen Beitrag zur Waldpflege, zur Förderung der Biodiversität sowie zum Klimaschutz in der Region, teilte die Bank am Freitag mit.