BKW hält an Prognosen für das laufende Jahr fest

Der Energiekonzern BKW hält an seinen Prognosen für das laufende Jahr fest. Zudem will das Unternehmen noch 2020 weitere Zukäufe machen. An ein Wachstum im gleichen Tempo wie zuletzt glaubt BKW-Chefin Suzanne Thoma allerdings nicht, wie sie in einem am Freitag publizierten Interview mit der "Finanz & Wirtschaft erklärte.