Der Berner Energiekonzern BKW baut die IT-Kompetenzen der Tochter BKW Building Solutions aus und kauft das Zürcher Unternehmen Ngworx. Ngworx werde mit der Swisspro Solutions zusammengeführt und die BKW-Sparte soll so künftig als ganzheitliche IT-Anbieterin am Markt auftreten, teilte der Konzern am Freitag mit.