Boeing-Auslieferungen und US-Dollar treiben Safran an

Die Erholung der Produktion von Boeings Mittelstreckenjet 737 Max hat dem Triebwerksbauer Safran im ersten Halbjahr einen deutlichen Umsatzschub beschert. Weil ausserdem der US-Dollar im Verhältnis zum Euro an Stärke gewonnen hat, rechnet Safran-Chef Olivier Andriès für das laufende Jahr jetzt mit mehr Umsatz als zuletzt. Der Erlös dürfte nun 18,2 bis 18,4 Milliarden Euro erreichen, teilte das französische Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Das sind jeweils 200 Millionen Euro mehr als zuletzt erwartet. Vom Umsatz sollen weiterhin rund 13 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrigbleiben.