Brillenkonzern EssilorLuxottica gibt sich nach Erholung wieder optimistischer

LE-PONT (awp international) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica blickt nach einem von der Corona-Krise geprägten Jahr wieder optimistischer nach vorn. So will das italienisch-französische Unternehmen das Geschäft 2021 wieder auf ein Niveau hieven, das mit der Zeit vor Ausbruch der Pandemie vergleichbar ist, teilte EssilorLuxottica bei der Vorlage der Bilanz am Freitag in Charenton-le-Pont bei Paris mit. Zwar verwies das Management auf anhaltende Unsicherheiten durch Covid-19, doch es gebe bereits eine positive Entwicklung in der Region Asien-Pazifik. Zudem setzt EssilorLuxottica darauf, dass die laufenden Impfkampagnen im zweiten Quartal auch in anderen Regionen zu einer Normalisierung des Geschäftsumfelds führen.