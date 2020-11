Infolge der Corona-Pandemie will die britische Grossbank Lloyds mehr als 700 Stellen streichen. Als Teil einer grossen Umstrukturierung werde man mehr als 1050 Jobs abbauen, aber auch 340 neue Rollen schaffen, sagte eine Sprecherin der Lloyds Banking Group am Mittwoch. Es seien keine Filialschliessungen geplant. Die Mitarbeiter hätten am Mittwoch davon erfahren, die Mehrheit der Betroffenen werde das Unternehmen aber nicht vor Januar verlassen.