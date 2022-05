British-Airways-Mutter IAG erwartet 2022 weiter schwarze Zahlen - Aktie sinkt

Die British-Airways-Mutter IAG rechnet trotz eines tiefroten Jahresstarts und hoher Kerosinpreise für 2022 weiter mit einem operativen Gewinn. "Die Nachfrage erholt sich stark, so wie wir es erwartet hatten", sagte Konzernchef Luis Gallego bei der Vorlage der Quartalsbilanz am Freitag. Am besten entwickle sich weiterhin der Absatz von Premium-Tickets an Privatkunden. Zugleich habe der Geschäftsreise-Verkehr das höchste Niveau seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht.