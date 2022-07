Bühler baut neues Technologie- und Innovationszentrum

Der Ostschweizer Maschinen- und Anlagebauer Bühler investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in ein neues Getreide-Innovationszentrum (Grain Innovation Center; GIC) in Uzwil. Es soll das altgediente Technologiezentrum aus den Fünfzigerjahren ersetzen, das den Anforderungen nicht mehr entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.