Die Aktionäre der Elektrotechnikgruppe Burkhalter haben an der ordentlichen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats abgesegnet. Unter anderem wurde die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr um 20 Rappen auf 3,70 Franken je Titel reduzierten Dividende gutgeheissen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Verwaltungsrat gehe auch für 2020 von einem Ergebnis aus, das in der Gewinnzone liegen werde.