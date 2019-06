Die Burkhalter Gruppe expandiert im Raum Bern: Sie kauft die Wisler Elektro AG in Zäziwil. Das Unternehmen beschäftigt 22 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 3 Millionen Franken, wie Burkhalter am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab.