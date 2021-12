Burkhalter Gruppe vollzieht Wechsel an der Spitze - Syfrig bleibt im VR

Die Burkhalter Gruppe vollzieht den angekündigten Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Neuer CEO wird per 1. Januar 2022 Zeno Böhm, Finanzchef wird Urs Domenig. Der abtretende CEO Marco Syfrig bleibt ausserdem Mitglied des Verwaltungsrates, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.