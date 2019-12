Die Burkhalter Gruppe befindet sich weiter auf Expansionskurs, diesmal wird ein Unternehmen in der Innerschweiz übernommen. Burkhalter erwirbt per 6. Dezember 2019 die Elektro Kälin AG in Einsiedeln, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Kälin beschäftigt 20 Mitarbeiter und erzielte zuletzt eine Jahresumsatz von 2,4 Millionen Franken.