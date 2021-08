Carlsberg will im deutschen Bierkartell-Prozess Freispruch

In der Neuauflage des Bierkartell-Verfahrens gegen Carlsberg Deutschland will der Brauereiriese einen Bussgeldbescheid des Bundeskartellamts über 62 Millionen Euro endgültig vom Tisch bekommen. "Am Endes des Verfahrens kann aus unserer Sicht nur ein Freispruch für Carlsberg stehen", sagte der Rechtsanwalt des Brauereiriesen, Jürgen Wessing, am Freitag zum Prozessauftakt vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht.